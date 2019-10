Etiopiens premierminister får Nobel-pris for fred med nabo

Den etiopiske premierminister, Abiy Ahmed, tildeles Nobels fredspris 2019 for at skabe fred med Etiopiens mangeårige fjende, nabolandet Eritrea.

Han får den blandt andet foran den svenske klimaaktivist Greta Thunberg, som også var blandt forhåndsfavoritterne.

43-årige Abiy Ahmed modtager hæderen "for sin indsats for at skabe fred og internationalt samarbejde og i særdeleshed for det afgørende arbejde for at løse konflikten med nabolandet Eritrea", siger komitéen bag afgørelsen.

Den 9. juli 2018 efter et historisk møde i Eritreas hovedstad, Asmara, afsluttede Abiy Ahmed og Eritreas præsident, Isaias Afwerki, officielt en hårdknude mellem de to lande.

En fredsaftale blev underskrevet senere samme år.

Konflikten havde rod i en grænsekonflikt fra 1998-2000.

Siden fredsaftalen er ambassader blevet genåbnet i landene. Derudover er flyruter blevet genoptaget.

I modsætning til de videnskabelige Nobelpriser, der uddeles i Sverige, bliver fredsprisen uddelt i Norge. Den bliver uddelt af en komité, som er nedsat af det norske parlament, Stortinget.

Komitéen håber, at prisen kan medvirke til at styrke premierministerens arbejde for fred i regionen.

Fra Abiy Ahmeds kontor lyder det, at "vi som nation er stolte".

Ahmed blev premierminister i april 2018. Her bekendtgjorde han straks, at han ville genoptage fredsdialogen med Eritrea.

Komitéen understreger, at den etiopiske premierminister ikke var ene om at sikre freden.

- Da premierminister Abiy strakte sin hånd ud, greb præsident Afwerki den og bidrog til at formalisere fredsprocessen mellem landene, skriver komitéen om valget af Abiy Ahmed.

- Den norske Nobelkomite ser Abiy Ahmed som den person som i løbet af det foregående år har gjort mest for at fortjene Nobels fredspris 2019.

Selve prisoverrækkelsen foregår i december. I 2019 var der 301 i kandidater til prisen. Heraf 223 individer og 78 organisationer.