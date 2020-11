Etiopien erklærer militær operation i oprørsk region for slut

Det etiopiske militærs offensiv i den nordlige region Tigray er slut, skriver premierminister Abiy Ahmed på Twitter lørdag aften.

Kort forinden oplyste han, at hæren har sikret sig fuld kontrol med hovedstaden i Tigray, Mekelle, med en halv million indbyggere. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

– Jeg glad for at kunne dele med jer, at vi har fuldendt og afsluttet den militære operation i regionen Tigray, lyder det fra premierministeren.

Der er ikke umiddelbart nogen kommentar fra Tigray-folkets Befrielsesfront (TPLF), som står i spidsen for Tigray, og som i over tre uger har været i en militær konflikt med den etiopiske hær.

Etiopiens myndigheder oplyste tidligere lørdag, at den etiopiske hær var i det sidste stadie af en offensiv i den nordlige region.

Samtidig blev der givet løfte om, at man ville skåne de civile i Mekelle.

Det er svært at få bekræftet de krigsførende parters oplysninger. Forbindelser over telefon og internettet har været afbrudt i Tigray, siden kampene brød ud 4. november.

Tidligere lørdag bekræftede en diplomat, der er i direkte kontakt med beboere og lederen for Tigrays styrker, at den etiopiske hær havde indledt en offensiv mod Mekelle for at erobre byen.

Regeringen i Addis Abeba havde givet TPLF et ultimatum, som udløb onsdag, til at nedlægge våbnene eller risikere et omfattende militært angreb på Mekelle.

Flere tusinde mennesker menes at være dræbt under de seneste ugers krigshandlinger. Det skønnes, at 43.000 beboere i Tigray er flygtet til nabolandet Sudan.

Premierminister Abiy har beskyldt TPLF’s ledere for at have startet krigen ved at angribe etiopiske styrker på en base i Tigray.

Der bor cirka 110 millioner mennesker i Etiopien

/ritzau/