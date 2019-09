Over 2400 amerikanske soldater er blevet dræbt de seneste 18 år, hvor USA har været til stede i Afghanistan. Flere iagttagere undrer sig over, at et enkelt nyligt amerikansk dødsfald øjensynligt har fået Donald Trump til at bringe en længe ventet fredsaftale i fare, skriver nyhedsbureauet AP.

Artiklen: Et skridt tilbage for imødeset fredsaftale

Et skridt tilbage for imødeset fredsaftale

En fredsaftale mellem USA og Taliban har på det seneste set ud til at være tæt på. Det har et nyligt angreb og en række tweets dog fået vendt op og ned på.

Det skete, da USA's præsident, Donald Trump, natten til søndag dansk tid besluttede sig for at offentliggøre en række bramfri tweets. I dem kritiserede han Taliban, og vigtigst af alt så aflyste Trump et indtil da hemmeligt fredstopmøde, der skulle have fundet sted mellem de to parter søndag i USA.

Et års hårde fredsforhandlinger mellem USA og den afghanske militante bevægelse Taliban har lidt et markant tilbageslag.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her