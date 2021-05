Konflikten i Syrien sender stadig syrere på flugt i deres eget land. Her leger internt fordrevne piger i Teh-lejren i det nordlige Idlib.

Artiklen: Et menneske tvinges på flugt hvert sekund

Ny kedelig rekord for antallet af internt fordrevne. Aldrig før er så mange tvunget på flugt. I gennemsnit flygtede mere end et menneske i sekundet i fjor.

Det kan godt være, at der er coronaregler for at hindre rejser. Men når der er konflikter eller naturkatastrofer, sættes de regler ud af kraft.

I hvert fald har coronakrisen ikke hindret mennesker i at flygte fra voldsomheder.

En opgørelse over antallet af mennesker, der i 2020 flygtede internt i deres eget land - internt fordrevne - siger, at 40,5 millioner mennesker verden over brød op og forlod deres hjem.