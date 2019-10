Et af verdens største onlinespil har lukket ned - indtil videre

Et af verdens mest berømte online-skydespil “Fortnite” har søndag den 13. oktober efter afslutning af sæson 10 lukket helt ned. Det er umuligt at logge ind og spille. Spillerne er forvirret og en masse konspirationsteorier bliver slynget rundt på de sociale medier som Reddit og Twitter.

Normalt, når et spil lukker ned er det for at tilføje nye elementer til spillet eller rette på fejl via såkaldte patches. Men hvorfor Fortnite er blevet lukket ned gives der ikke svar på fra spilproducentens side.

Fortnites Twitter og Facebook coverbillede er blevet erstattet med et billede af et sort hul og profilbilledet er blevet er helt sort. Den sidste besked fra producenten bag Fortnite er “This is The End”. Ser man videoen der er viser et sort hul i langsom rotation, dukker forskellige tal op. Hvad de betyder er uvis og det kan også være at de handler om en ren “troll” fra producentens side.

Blandt spillere tales der nu også om “Fortnite Kapitel 2” er på vej. Eventuelt et nyt Fortnite.

At det drejer sig om en velsmurt marketingskampagne er der ingen i tvivl om og det ser ud til at vi skal afvente hvad Epic Games planer er for deres successpil. Ifølge seneste ryger skulle der være noget på vej tirsdag den 15. oktober.