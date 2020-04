Et af verdens største krigsskibe er ramt af coronaudbrud

Det oplyser ministeriet for Frankrigs væbnede styrker fredag i en udtalelse.

Det store franske hangarskib "Charles de Gaulle" er blevet ramt at et udbrud af coronavirus blandt besætningen.

- Resultaterne fra 66 test viser 50 tilfælde af Covid-19 om bord på "Charles de Gaulle". Der er ingen forværring i sømændenes helbred på nuværende tidspunkt, oplyser ministeriet i en udtalelse.

Tre af de smittede sømænd er blevet evakueret med helikopter til et militærhospital i Toulon i det sydlige Frankrig.

Skibet, der har 1760 personer om bord, har sin egen intensivafdeling.

"Charles de Gaulle" er over 260 meter langt og dermed et af verdens største krigsskibe. Det er atomdrevet og vejer over 40.000 ton.

I slutningen af marts skulle det enorme skib have lagt til kaj i Aarhus.

Det blev aflyst på grund af den igangværende coronakrise, men det sejlede alligevel gennem dansk farvand.