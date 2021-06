Et af de første krydstogter efter pandemien er ramt af smitte

To gæster om bord på et af de allerførste krydstogtskibe i Nordamerika, siden coronapandemien brød ud, er torsdag blevet testet positive for covid-19.

Selskabet oplyser videre, at alle passagerer og besætningsmedlemmer om bord på skibet var blevet vaccineret forud for rejsen.

- To gæster, som delte en kahyt om bord på "Celebrity Millennium", er testet positive for covid-19, skriver Royal Caribbean.

- Personerne er asymptomatiske og er i øjeblikket i isolation, tilføjes det.

De to gæster bliver overvåget af lægepersonale om bord på skibet, ligesom at personale er i færd med at opspore eventuelle kontakter til de to.

Enhver, som har været i tæt kontakt med de smittede, vil blive testet, oplyser Royal Caribbean ifølge nyhedsbureauet Reuters.

"Celebrity Millennium" var et af de første krydstogtskibe i Nordamerika, der i sidste uge genoptog sejladsen efter at have ligget stille i mere end et år.