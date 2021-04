Artiklen: Et af Danmarks vaccinehåb venter snarlig EU-godkendelse

Et af Danmarks vaccinehåb venter snarlig EU-godkendelse

Danmark har lagt billet ind på 9,1 millioner fra CureVac, der er tæt på at kunne søge om godkendelse i EU.

Det tyske biotekselskab CureVac, som Danmark har en aftale om at kunne købe vacciner af, forventer at kunne ansøge om godkendelse af sin vaccine i EU i andet kvartal.

Det oplyser CureVac i forbindelse med sit årsregnskab for 2020. Meldingen er en bekræftelse af en tidligere forventning.

Danmark har lagt billet ind på at kunne købe 9,1 million vaccinedoser af CureVac.

Vaccinen kræver to doser, så med aftalen vil Danmark teoretisk set kunne vaccinere cirka 4,6 millioner personer.

CureVac er i øjeblikket i gang med et stort fase 3-studie af vaccinen. Det er det sidste studie inden en eventuel godkendelse af vaccinen.

I øjeblikket er CureVac samtidig i gang med processen om at få en godkendelse i Europa.

Selskabet har endnu ikke søgt om godkendelse, men Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er ved at se på data fra afsluttende forsøgsstudie.

Det er en mulighed under coronapandemien for at forkorte ansøgningsprocessen.

Det tyske selskab forventer at kunne levere 300 millioner doser i 2021 og omkring en milliard doser i 2022.

CureVacs vaccine er lavet på samme teknologi som vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna.

CureVacs årsregnskab for 2020 bærer præg af, at selskabet ikke har fået vaccinen godkendt endnu.

CureVac har indtil videre intet salg og kommer ud af 2020 med et underskud på omkring 820 millioner kroner.

Det er typisk for selskaber, der udvikler medicin, at man taber penge under udviklingen.

Der er mange udgifter til forskning og forsøg, og planen er så at tjene penge, når medicinen en gang kommer på markedet.

Trods underskuddet har CureVac masser af penge. Ved udgangen af 2020 var knap ti milliarder kroner i kassen.

Pengene stammer blandt andet fra selskabets børsnotering på Nasdaq-børsen i USA sidste år og en forudbetaling på 3,4 milliarder kroner fra EU-landene på de vaccinekontrakter, der er indgået.