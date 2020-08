Et SOS på stranden reddede tre mænd i Mikronesien

Tre sejlere fra østaten Mikronesien i Stillehavet er blevet reddet fra en lille øde og afsides beliggende ø, hvor de var strandet, efter at deres båd løb tør for benzin.

Mændene blev fundet på øen Pikelot af australske og amerikanske militærfly, som var blevet sat ind i en eftersøgning.

De tre mænds syv meter lange båd var løbet tør for benzin, efter at de havde mistet orienteringen på havet.

- De blev alle fundet i god behold, oplyser Australiens Forsvarsstyrke, ADF.

Myndighederne på den nærliggende ø Guam, som er amerikansk territorium, indledte en eftersøgning lørdag.

Det skete, efter at mændene ikke var dukket op efter en planlagt sejlads på 42 kilometer mellem atollerne Pulawat og Pulap.

I stedet endte de på øen Pikelot, som ligger næsten 200 kilometer fra deres oprindelige kurs.

Efter at deres SOS var blevet spottet fra luften, landede en helikopter på den lille ø med mad og vand.

Helikopteren kom fra Australiens hovedstad, Canberra, og var oprindeligt på vej til Hawaii, da den blev tilkaldt til redningsindsatsen.

Mikronesien i den vestlige del af Stillehavet består af hundredvis af små øer, som ligger omkring 5000 kilometer nord for den australske storby Sydney og omkring samme afstand fra den amerikanske delstat Hawaii.

Mikronesien omfatter øerne vest for datolinjen og nord for ækvator - i alt over 2000 øer, som næsten alle er meget små. Mikronesien har over 500.000 indbyggere.