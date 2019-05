Eskalerende aktivitet i Iran sender Pompeo på lynvisit til Irak

Mike Pompeo siger, at hans besøg havde til formål at vise amerikansk støtte til et "suverænt, uafhængigt" Irak - fri for indflydelse fra det nærliggende Iran.

Samtidig siger han, at besøget skyldes Irans "eskalerende aktivitet".

I Bagdad mødtes Pompeo med Iraks præsident og premierminister. Det skete under et stort sikkerhedsopbud.

Udenrigsministerens besøg kommer, mens spændinger mellem USA og Iran stiger.

Tidligere på ugen oplyste USA, at det sender et hangarskib samt en tilhørende flådestyrke til Mellemøsten for at sende et "klart og utvetydigt" signal til Irans præstestyre.

- Som modsvar til et stigende antal bekymrende hændelser og advarsler vil vi indsætte "USS Abraham Lincoln" og dets tilhørende flådestyrke samt en deling af bombefly til den centrale kommandoregion, sagde Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, i den forbindelse.

- USA søger ikke at starte en krig med det iranske regime, men vi er fuldt ud parate til at svare igen på ethvert angreb, om det så kommer fra en af Irans stedfortrædere i regionen, fra Revolutionsgarden eller fra den iranske hær.

Amerikanske embedsmænd er bekymrede for, at Iran planlægger at gøre gengæld for præsident Donald Trumps administrations øgede sanktioner mod landet.

Kort før mødet med Iraks regering tirsdag sagde Mike Pompeo, at han ikke ønsker at komme nærmere ind på de seneste oplysninger vedrørende trusler fra Iran.

Omvendt sagde han, at han under sine møder i Bagdad vil gøre det klart, at ethvert angreb fra Iran på amerikanske tropper i Irak også vil påvirke den irakiske regering.

- Den fortsatte kamp for at forhindre Isil-terrorisme inde i selve Irak er noget, som er meget centralt ... for den irakiske regering, sagde Pompeo, som bruger en anden forkortelse for den militante gruppe Islamisk Stat (IS).

Mens spændingerne stiger mellem USA og Iran, er Irak på mange måder fanget i midten. Irak har et nært forhold til USA, som står i spidsen for den internationale koalition, der kæmper mod IS i Irak og Syrien.

Flere end 5000 amerikanske soldater er i øjeblikket udstationeret på irakisk jord.

Men samtidig er Irak også tæt involveret med Iran i spørgsmål om handel og sikkerhed samt politiske anliggender. Derfor vil Irak nødigt gøre sin store nabo vred.

USA valgte i maj sidste år at trække sig fra en atomaftale mellem Iran og en række andre lande.

Med aftalen forpligtede Iran sig til kraftigt at begrænse udvinding og berigelse af uran.