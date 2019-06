Erfaren rumæner står stærkt i kamp om at lede ny EU-gruppe

Gruppens to øvrige kandidater er hollandske Sophie in 't Veld og svenske Frederik Federley. Federley har støtte fra gruppens 11 nordiske mandater - herunder danske Morten Løkkegaard (V).

- Vi står ikke bare bag Frederik, fordi han er fra et nordisk land, men fordi vi tror på, at han som kompromiskandidat vil være bedst til at samle gruppen, siger Løkkegaard.

Den nye gruppe, som vandt 108 mandater ved europaparlamentsvalget, er et politisk projekt ledet an af den franske præsident, Emmanuel Macron. Hans parti, La République en marche, har med 21 mandater den største stemme i gruppen.

Macrons håndplukkede kandidat til lederposten, Frankrigs tidligere Europa-minister, Nathalie Loiseau, trak sig fra kampen fredag.

Det skete, efter at kontroversielle udtalelser fra Loiseau i løbet af ugen blev lækket først i franske siden internationale medier, skriver mediet Politico. Hun har selv kaldt de angivelige udtalelser for "fiktion".

Det åbnede umiddelbart løbet om lederskabet op. Men nu har den franske, tyske og en del af den hollandske delegation stillet sig bag rumænske Ciolos, som aldrig har siddet i EU-Parlamentet før.

I alt svarer det til 48 af de 108 mandater i gruppen.

Hans to modkandidater har begge erfaring fra parlamentet. Danske Morten Helveg Petersen (R) har samarbejdet med både in 't Veld og Federley og har "kun gode ord" at sige om dem begge. Han står formelt bag svenske Federley.

Ciolos er ifølge Politico blevet beskyldt for at have udvist visse konservative værdier i sin embedsperiode som statsminister i 2015 til 2017, som ikke er forenelige med Forny Europas liberale og progressive profil.

Afstemningen om gruppens lederskab ventes at finde sted onsdag morgen.