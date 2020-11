Erdogans svigersøn trækker sig som finansminister i Tyrkiet

- Efter at have bestredet ministerposter i næsten fem år, har jeg taget beslutningen om ikke at fortsætte med min opgave på grund af helbredsproblemer, skriver Berat Albayrak.

Han tilføjer, at han nu vil bruge mere tid med sin familie, som han har "forsømt", hedder det i erklæringen på det sociale medie.

42-årige Albayrak er gift med præsident Erdogans ældste datter, Esra. Han har været finansminister siden 2018. Før da var han energiminister mellem 2015 og 2018.

Det vides søndag aften ikke, om præsident Erdogan vil acceptere fratrædelsen. Hvis ikke han gør det, træder den ikke i kraft.

Den tyrkiske indenrigsminister, Süleyman Soylu, prøvede tidligere i år at trække sig. Men Erdogan nægtede at acceptere fratrædelse, hvorfor Soylu stadig bestrider posten i dag.

Albayraks fratrædelse kommer, en dag efter at Erdogan fyrede direktøren for landets centralbank. Det skete, fordi den tyrkiske lira har mistet 30 procent af sin værdi over for den amerikanske dollar siden starten af året.

Under Albayraks tid som finansminister har Tyrkiet oplevet to betydelige nedgangsperioder med høj arbejdsløshed.

Den tyrkiske valuta har mistet mere end halvdelen af sin værdi siden begyndelsen af 2018.

Vicetransportminister Ömer Fatih Sayan skriver på Twitter, at han håber, at finansministerens aftrædelse bliver afvist.

- Vores land, vores folk og vores samfund har brug for dig, skriver han.