Erdogan truer med at blokere baser i Tyrkiet for USA

Det sker, efter at amerikanske politikere har truet med sanktioner mod den tyrkiske Nato-allierede for at have købt et avanceret russisk våbensystem.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har søndag aften truet med at lukke to strategisk vigtige militærbaser i Tyrkiet, der bruges af USA.

Truslen om baserne fremfører Erdogan i et interview til tv-kanalen Haber.

- Om nødvendigt så kan vi lukke Incirlik, og vi kan lukke Kurecik, siger han.

De to baser ligger i det sydvestlige Tyrkiet nær grænsen til Syrien. Det amerikanske luftvåben har i stort omfang benyttet Incirlik til angreb på Islamisk Stat i Syrien. Basen Kurecik er hjemsted for en stor Nato-radar.

Det er ikke første gang, at Erdogan truer med at blokere de to baser for USA. Det er sket på tidspunkter, hvor der har været spændinger mellem de to lande.

Den tyrkiske udenrigsminister, Mevlüt Cavusoglu, talte i sidste uge også om de to baser. Det skete som et svar på USA's trusler om sanktioner.

Lukning af baserne for USA kan "komme på bordet", advarede han.

Truslen om sanktioner skyldes, at Tyrkiet har besluttet at købe det avancerede russiske luftværnssystem S-400. Det er trods advarsler fra USA og andre allierede i Nato.

Fredag tilkaldte den tyrkiske regering den amerikanske ambassadør, efter USA's senat fulgte Repræsentanters Hus. De to kamre i Kongressen støttede med stort flertal, at massedrabene på armeniere i Tyrkiet i 1915 anerkendes som et folkemord.

Armenien mener, at 1,5 millioner armeniere i Tyrkiet blev dræbt af det tyrkiske regime. Blandt andet under dødsmarcher til Syrien.

Tyrkiet fastholder, at det var langt færre armeniere, der døde, og at også mange tyrkere mistede livet. At det overordnet skyldtes Første Verdenskrig.