Erdogan tager problemer med sig til Cypern

Temperamentet koger indimellem over på Cypern. Det er ikke kun den politiske strid mellem øens græskcyprioter og tyrkiskcyprioter, der fyrer op under spændingerne.

I sidste uge trådte et vaccinepas i kraft i den græskcypriotiske del. Eller "sikkerhedspas", som myndighederne kalder det.

Det giver adgang for vaccinerede til butikscentre, restauranter og andre steder.

Ikke alle er tilfredse.

Søndag aften samlede 2500 vrede cyprioter sig ved tv-stationen Sigma i Nicosia, efter at de havde protesteret ved præsidentpaladset.

Sigma regnes for fortaler for vaccination og er kritisk over for vaccineskeptikere.

Demonstranterne stak ild til biler. De smadrede ruder og beskyldte "sikkerhedspas" for at være tvungen vaccination.

Cypern har også andre problemer.

Regeringen i den sydlige del af Cypern, hvor græskcyprioterne bor på to tredjedele af øen, siger, at der kommer en strøm af migranter over grænsen fra det tyrkisktalende Nordcypern.

Det regnes ifølge nyhedsbureauet AFP for at være et forsøg fra Tyrkiets side på at presse regeringen til indrømmelser.

I fredags fordømte en græskcypriotisk regeringstalsmand Tyrkiets "aggressive opførsel".

Det var en henvisning til, at et tyrkisk kystvagtskib havde skudt efter en cypriotisk politibåd ud for det nordlige Cypern.

Tyrkiets regering afviser oplysningen.

Det er i det klima, at Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, tirsdag besøger det nordlige Cypern.

Det sker på den dato, hvor Tyrkiet i 1974 invaderede det nordlige, tyrkisktalende Cypern.

I 1983 udråbte Nordcypern sig som selvstændig stat. Den anerkendes stadig kun af Tyrkiet.

Invasionen kom efter et græskstøttet kup i Nicosia.

Det sigtede på, at Cypern skulle indlemmes i Grækenland, og her sagde Tyrkiet stop.

Øen har været delt siden da.

Omverdenen anerkender den græskcypriotiske regering som den retmæssige regering på øen.

Græskcyprioterne regner Erdogans besøg for mere end blot symbolsk.

Erdogan besøger det gamle ferieområde Varosha, som blev tømt for græsktalende, da Tyrkiet invaderede øen.

Varosha var dengang berømt. "Middelhavets juvel" blev det kaldt.

Legeplads for de rige og berømte.

I mange år efter invasionen var området en spøgelsesby. Ukrudtet kravlede op om de tidligere luksushoteller.

I fjor åbnede den tyrkiske hær imidlertid adgang for offentligheden til en del af stranden.

Det ventes, at Erdogan under sit besøg vil åbne et nyt strandafsnit.

- Hans besked er klar. Han vil ændre paradigmeskiftet for kommende forhandlinger, siger Giannis Ioannou fra tænketanken Geopolitical Cyprus til AFP.

Og det kan give problemer.

- Varosha er en rød linje, som Cyperns regering ikke vil have, bliver overskredet.

Cypern er medlem af EU - eller i praksis er den græskcypriotiske del medlem.

FN har i årevis forsøgt at få løst striden på øen. Forhandlinger om at sammenlægge de to dele brød sammen i 2017.

Alle forsøg på at løse striden er siden faldet til jorden.

Tyrkiet kræver, at en løsning skal indebære, at Cypern har to selvstændige stater.

Det afviser Cypern og EU.