Erdogan sammenligner græsk migrantblokade med nazilejre

Det budskab fremfører Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, onsdag i en tale i Ankara, hvor han ifølge avisen Sabah desuden siger, at migranterne skal have lov til at komme videre til det land, som de ønsker.

Grækenlands håndfaste afvisning af migranter og flygtninge, som forsøger at krydse grænsen til EU, er at sammenligne med nazisternes gerninger.

- Der er ingen forskel mellem, hvad Grækenland gør, og hvad der skete i de nazistiske lejre, siger Erdogan, som viser billeder af græske vagter, der spreder tåregas.

Tyrkiet og Grækenland har ført en retorisk krig de seneste uger, efter at Erdogan i slutningen af februar sagde, at migranter og syriske flygtninge nu frit vil kunne rejse ind i EU.

Ifølge den græske regering og flere rapporter fra området har tyrkisk politi og tyrkiske myndigheder fragtet migranter til grænsen. Her er de blevet mødt af tåregas og total afvisning. Begge dele er dokumenteret af medier på stedet.

Grækenland har lukket grænsen og suspenderet muligheden for at søge asyl i en måned.

Onsdag havde de to lande også et sammenstød af fysisk karakter på havet. Det skete, da en tyrkisk patruljebåd ifølge den græske kystvagt kolliderede med et græsk skib i Det Ægæiske Hav.

Ingen personer kom til skade. Men skibene fik lettere skade.

Tyrkiet huser mellem tre og fire millioner syriske flygtninge, og Erdogan truer onsdag igen med at sende dem videre mod Europa. Fra EU lyder det, at man har en "gyldig migrationsaftale" med Tyrkiet.

Den indebærer, at Tyrkiet huser de mange flygtninge, mod at EU giver over 6 milliarder euro i støtte til at hjælpe dem.

Erdogan taler aftalen ned. Han siger, at byrdefordelingen mellem Tyrkiet og Europa er skæv: Det er Tyrkiet, som bærer byrden.

Mandag aften var han i Bruxelles til møde med EU-præsident Charles Michel og EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

Her blev parterne enige om at gennemgå aftalen fra 2016 om migranter. Men der kom ikke noget konkret resultat på mødet, hvor EU-siden lagde vægt på, at man nu havde etableret en "konstruktiv dialog".

- En opdatering af aftalen er noget af det, som vi diskuterer med EU som en del af en tidsplan, siger den tyrkiske udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu, til det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu.

Han udtrykker håb om, at en ny aftale kan være på plads, så den kan blive behandlet på EU's topmøde den 26. marts.