Erdogan: Urimeligt at beskylde Tyrkiet for migrationsbølge

Kritikken er rettet mod Grækenland, som den seneste uge har beskyldt Tyrkiet for at orkestrere, at migranter og syriske flygtninge i tusindvis bevæger sig mod EU's ydre grænse.

Det er ganske urimeligt at påstå, at Tyrkiet bærer skylden for en aktuel strøm af migranter, siger Tyrkiets præsident under et besøg i Bruxelles mandag.

Tyrkiets præsident kritiserer Grækenland. Han undlader dog at nævne EU-landet ved navn:

- Det er helt ubegrundet og uforståeligt, at en allieret og et naboland peger på Tyrkiet som ansvarlig for bølgen af uregelmæssig migration, siger Erdogan.

Udtalelsen falder på et kort pressemøde i Nato, hvor Erdogan talte med generalsekretær Jens Stoltenberg.

Mandag klokken 18.10 ankom han til et møde med EU-præsident Charles Michel og EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

EU-lederne og Tyrkiets præsident skal drøfte situationen på grænsen mellem Grækenland og Tyrkiet.

Her har tusindvis af migranter de seneste uger forsøgt at komme ind i EU, efter at Erdogan har hævdet, at "porten var åben".

Det er den ikke. Græske myndigheder holder den lukket, og de har suspenderet muligheden for at søge asyl i en måned.

Michel siger før mødet med den tyrkiske præsident, at en aftale om migranter fra 2016 mellem EU og Tyrkiet er central for EU-siden. Den skal man fastholde.

- For os er det vigtigt at implementere aftalen mellem Tyrkiet og EU om migration. Det er også vigtigt at drøfte forskellige emner som sikkerhed, og hvordan det er muligt at øge stabiliteten i regionen. Særligt i Syrien.

Han erkender, at der i øjeblikket er uenigheder mellem EU og Tyrkiet.

- Vi har forskellige syn på forskellige ting. Derfor er det vigtigt med en ærlig og åben dialog. Så må vi se, om det er muligt at overvinde de forskellige problemer, siger Michel.

Under sit besøg i Nato tidligere mandag, sagde Erdogan desuden, at han forventer støtte fra landets allierede.

- Vi forventer konkret støtte fra alle vore allierede til denne kamp, som Tyrkiet har kæmpet på egen hånd og med store ofre til følge (i Syrien, red.), sagde Erdogan.

Tyrkiet huser ifølge Erdogan 3,7 millioner syriske flygtninge.

Der har i de seneste uger været flere på vej mod Tyrkiet, efter at tyrkisk militær har støttet oprørere i provinsen Idlib. Disse kampe har kostet Tyrkiet et betydeligt tab af soldater.

I sidste uge indgik Tyrkiet og Rusland, der støtter Syriens regeringshær, en våbenhvile.