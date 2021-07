Enke til Haitis dræbte præsident er vendt hjem i skudsikker vest

Den 47-årige Martine Moïse er i ti dage blevet behandlet på et hospital i Miami i Florida for et skudsår, hun pådrog sig, da præsidenten blev dræbt af bevæbnede mænd i parrets hjem 7. juli.

Klædt helt i sort og iført skudsikker vest er Martine Moïse, enke til Haitis dræbte præsident, Jovenel Moïse, lørdag vendt tilbage til Haiti for at deltage i hans statsbegravelse i næste uge.

- Førstedamen er netop ankommet til Haiti for at deltage i forberedelserne til statsbegravelsen af hendes afdøde ægtefælle, skriver Haitis kommunikationsminister, Frantz Exantus, i et tweet.

Exantus var sammen med den midlertidige premierminister Claude Joseph med til at modtage Martine Moïse, da hun i et privatfly og med et stort følge af sikkerhedsvagter landede i lufthavnen.

Drabet på hendes 53-årige mand blev udført af en større gruppe af bevæbnede mænd, hvoraf hovedparten var colombianere. Motivet til drabet ligger fortsat ikke fast.

Politiet i Haiti har foreløbig anholdt over 20 personer i forbindelse med drabet, der har kastet det fattige og uroplagede Haiti ud i endnu en politisk krise.

Fredag oplyste Haitis øverste politichef, Leon Charles, at myndigheder i landet samarbejder med blandt andet det amerikanske forbundspoliti, FBI, samt Interpol om at opspore bagmændene bag angrebet.

Colombias politichef, Jorge Vargas, har oplyst, at en tidligere embedsmand i Haitis justitsministerium ved navn Joseph Felix Badio havde givet to af de involverede colombianere ordre til at dræbe præsidenten.

Men det vides ikke, om Badio handlede på ordre fra andre personer. Badio er på flugt og efterlyses af politiet. Det samme er Joel John Jospeh, et tidligere medlem af Haitis senat.

På efterlysningsplakater rundt om i Haiti beskrives de som "bevæbnede og farlige".

Jovenel Moïse skal begraves 23. juli i den historiske by Cap-Haitien i den nordlige del af landet. Der er endnu ikke udpeget en afløser for den dræbte præsident.