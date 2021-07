Englands ikoniske sten kan miste særstatus

Det er konsekvensen af, at et stor tunnelbyggeri torsdag fik godkendelse til at fortsætte. Byggeriet, der står til en pris på knap 15 milliarder danske kroner, skal resultere i en 3,3 kilometer lang biltunnel nær monumentet.

En af verdens mest ikoniske stenformationer, Stonehenge i England, risikerer at miste sin plads på Unescos prestigefyldte verdensarvsliste.

FN-organisationen Unesco, der står bag verdensarvslisten, har advaret om, at Stonehenge vil blive kategoriseret som værende "i fare" for at blive strøget fra listen, hvis tunnelplanerne fortsætter uændret.

Det er første skridt på vej mod helt at ryge af listen, skriver avisen The Guardian.

Stonehenge er et forhistorisk monument, der ligger i Wiltshire i det sydlige England. Det består af en række sten, der er over fire meter høje. Det er en af Englands mest berømte attraktioner.

Stenformationen menes at være bygget ad seks omgange mellem år 3000 og år 1500 før vores tidsregning.

Stonehenge optræder på Unescos Verdensarvsliste sammen med andre ikoniske attraktioner som Taj Mahal i Indien og de store pyramider i Giza i Egypten.

Dens mulige farvel til listen har ført til bekymring i Storbritannien - blandt andet fordi en anden engelsk attraktion netop er blevet frataget sin plads.

Det drejer sig om Liverpools havnefront. Den engelske storby fik den særlige status i 2004 på grund af et område langs floden, som gav et historisk indblik i, hvordan Storbritannien havde været en handelsnation.

Onsdag meddelte Unesco, at havnefronten er blevet fjernet fra listen. Det skyldes, at nye byggerier har ødelagt det historiske udtryk.

Udviklingen skyldes blandt andet den britiske regerings manglende forståelse for kulturarv. Det mener Chris Blandford, der er formand for organisationen World Heritage UK, der kæmper for at sikre den britiske kulturarv.

- Vi taler om steder, der har international betydning. De er det bedste fra vores kulturarv. Nu hvor vi er ude af EU og gerne vil tages alvorligt internationalt, hvorfor bruger vi så ikke disse fantastiske steder af så stor betydning til at hjælpe os med netop at blive det, siger han til The Guardian.

Unesco mener, at den varslede tunnel ved Stonehenge vil gøre uoprettelig skade på et område, der har "usædvanlig, universel værdi".

Organisationen meddeler desuden, at den er klar til at kaste et "strengere blik" på de 31 britiske attraktioner på verdensarvslisten.

Det drejer sig blandt andet om Tower of London, Edinburghs gamle og nye bydele og det historiske mineområde i Cornwall i Sydvestengland.