Engelsk politi uddeler gigantiske bøder for sneboldkamp i park

Engelsk politi har uddelt bøder til to unge mænd i byen Leeds på 10.000 pund - knap 84.000 kroner - hver for at have arrangeret en kæmpe sneboldkamp på trods af coronarestriktioner.

- Vi finder absolut ingen glæde i at uddele så store bøder til disse to unge mænd, men deres handlinger tilskyndede hundredvis af mennesker til at være tæt på hinanden og dermed skabe en betydelig og fuldstændig unødvendig risiko for at sprede virusset, udtaler han i en erklæring torsdag.

- Det var en åbenlys overtrædelse af den lovgivning, der skal hjælpe med at beskytte folk på et tidspunkt, som er meget kritisk for os alle sammen, tilføjer politiinspektøren.

Den omtalte sneboldkamp fandt sted i midten af januar, hvor hundredvis af mennesker havde samlet sig i Hyde Park i Leeds på opfordring fra de to mænd på henholdsvis 20 og 23 år.

Billeder og videoer af sneboldkampen spredte sig hurtigt på sociale medier.

I øjeblikket er England lukket ned for at begrænse smitten med coronavirus. Folk har kun lov til at mødes med én anden person uden for deres egen husstand - og kun til sport.

Ifølge politiet i West Yorkshire koster det en bøde på 10.000 pund at organisere en forsamling på flere end 30 personer.

Den ældste af de to unge mænd er tidligere blevet idømt en bøde for at overtræde coronarestriktionerne ved at ses med folk fra andre husstande. Det oplyser politiet ifølge BBC.

I perioden fra slutningen af marts 2020 til 17. januar i år er der ifølge politimyndighederne blevet uddelt 42.000 bøder i England og Wales for at overtræde coronarestriktioner.

Ifølge myndighederne er 80 procent af bøderne blevet givet til personer i alderen fra 18 til 39 år, skriver BBC.