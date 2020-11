Engelsk politi anklager sundhedsarbejder for otte babydrab

Foruden de otte drab er den 30-årige kvinde anklaget for at have forsøgt at slå yderligere ti babyer ihjel.

En britisk sundhedsarbejder er anklaget for at have slået otte babyer ihjel på et hospital i det nordlige England.

Drabene og drabsforsøgene skal være foregået på Countess of Chester Hospital i byen Chester i det vestlige England syd for Liverpool.

Ugerningerne er angiveligt foregået på neonatalafdelingen, hvor for tidligt fødte børn bliver behandlet, i perioden fra juni 2015 til juni 2016.

Den 30-årige kvindelige sundhedsarbejder blev første gang anholdt i juli 2018 som led i en efterforskning, men blev senere løsladt.

- Anklagemyndigheden har givet tilladelse til, at Cheshire Politi kan sigte en sundhedsarbejder for drab i forbindelse med en igangværende efterforskning af flere dødsfald blandt babyer, oplyser politiet i en erklæring.

Den 30-årige kvinde, der er fra Hereford sydvest for Birmingham, bliver sigtet for otte drab og ti drabsforsøg.

Hun skal for en dommer torsdag.

Da kvinden første gang blev anholdt tilbage i juli 2018, oplyste politiet, at hun var mistænkt for at have dræbt otte spædbørn og forsøgt at dræbe yderligere seks.

Anholdelsen dengang skete, efter at der i maj 2017 var blevet indledt en efterforskning, der omfattede 15 dødsfald blandt spædbørn over en toårig periode.

Hospitalet i Chester havde selv foretaget undersøgelser, inden politiet blev kontaktet.

- Det var ingen let beslutning at politianmelde dette, men vi måtte gøre det for at forstå, hvad der er sket, så børnenes forældre kan få svar på alle deres spørgsmål, sagde Ian Harvey, hospitalets medicinske chef, til Sky News i juli 2018.

Den første efterforskning omfattede i alt 17 babyers død og 15 alvorlige sygdomstilfælde. Politiet blev kontaktet, da hospitalet ikke kunne finde nogen forklaring på det stigende antal døde babyer.