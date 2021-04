Endnu et ekspertvidne: Floyd døde ikke af hjerteanfald

Hjertespecialisten tilslutter sig dermed udtalelser fra flere andre ekspertvidner, der afskriver hjerteanfald som dødsårsag.

Chauvin placerede sidste år sit knæ på Floyds hals i omkring ni minutter under en anholdelse. Eksbetjentens forsvarsadvokat hævder, at Floyd døde af et hjerteanfald forårsaget af en overdosis og underliggende sygdomme.

Anklagemyndigheden mener, at det var Chauvins handlinger, der førte til 46-årige Floyds død. Og det er også vurderingen fra kardiolog Jonathan Rich.

- Jeg kan sige med en meget høj grad af lægefaglig sikkerhed, at George Floyd ikke døde af et hjerteanfald, og han døde ikke af en overdosis, siger Jonathan Rich mandag i retssalen i Minneapolis.

Rich, der specialiserer sig i hjertetransplantationer, tilføjer, at Chauvin kunne have reddet Floyds på flere forskellige måder.

Han kunne have ladet være med at fastholde ham på jorden i den liggende position på maven, og han kunne have givet ham hjertemassage, da en anden betjent opdagede, at Floyds hjerte var stoppet med at slå.

Sagen mod Derek Chauvin følges tæt i USA og bliver også livetransmitteret.

Mandag bad forsvarsadvokat Eric Nelson om, at sagens jury skulle isoleres. Årsagen er, at han frygter, at juryen vil overveje, hvilke eventuelle uroligheder der kan opstå, hvis Chauvin ikke kendes skyldig.

Hans bekymring er blevet øget, efter at en 20-årig, sort mand søndag blev dræbt af en politibetjent i byen Brooklyn Center nær Minneapolis.

Betjenten, der skød den 20-årige Daunte Wright, tog angiveligt fejl af sin strømpistol og sin almindelige pistol, siger politichef Tim Gannon mandag.

Daunte Wrights død skabte uroligheder i området natten til mandag.

Dommeren i sagen mod Chauvin imødekom ikke ønsket om at isolere juryen.

Afsluttende procedure ventes mandag i næste uge, oplyser dommeren.