Endnu en uge med millioner nye arbejdsløse i USA

Sidste uge meldte over fem millioner amerikanere sig ledige, og der er dermed tale om et fald for anden uge i træk. Tallet er dog fortsat voldsomt højt.

- Det er en stigning af historiske dimensioner, der viser, at ledigheden i USA nu har kurs mod det højeste niveau siden depressionen i 1930'erne, skriver cheføkonom i Dansk Erhverv Tore Stramer i en kommentar.

- Og der er desværre ikke noget, der tyder på, at nedturen stopper lige med det samme. Et forsigtigt bud er, at ledigheden kan nå et niveau omkring 15 procent af arbejdsstyrken, fortsætter han.

USA er hårdt ramt af krisen. Den er udløst af forsøget på at inddæmme coronavirus, da landet som store dele af den øvrige verden har bedt sine borgere blive indendørs.

Ledige i USA har generelt dårligere adgang til arbejdsløshedsunderstøttelse end i eksempelvis Danmark.

- Eksplosionen i ledigheden vidner om, at coronakrisen har ramt amerikansk økonomi med utrolig hård kraft, skriver cheføkonom i Dansk Industri Allan Sørensen i en kommentar.

- I USA har mange beskæftigede et løst ansættelsesforhold og kan opsiges med utrolig kort varsel.

- Virksomheder er blevet lukket ned og har set deres omsætning forsvinde fra den ene dag til den anden og har derfor opsagt deres medarbejdere.

Amerikanske ledige - og deres tilhørende manglende købekraft - er ikke uvæsentlig for Danmark. Dansk økonomi er grundlæggende afhængig af den indenlandske efterspørgsel og så eksport. Og her kan et økonomisk kollaps i USA give bølger i Danmark.

- USA er vores største eksportmarked, og sidste år rundede eksporten af varer og tjenester et rekordniveau på knap 155 milliarder kroner.

- Det betyder, at op imod 80.000 danske job er direkte afhængige af eksporten til USA. Dertil er omtrent 800.000 danske job direkte afhængige af eksport generelt, skriver Dansk Erhvervs Tore Stramer.