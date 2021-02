Endnu en mulig vaccine fra fransk firma bliver forsinket

I december oplyste Sanofi, at det stilede efter at få midlet godkendt i anden halvdel af 2021. Men sådan kommer det ikke til at gå.

- Vaccinen bliver ikke klar i år, men den kan komme i brug på et senere tidspunkt. Især hvis kampen mod varianter (af virusset, red.) skulle fortsætte, siger topchef Paul Hudson til avisen uden at komme med yderligere informationer.

Kliniske forsøg med midlet, der er baseret på den samme mRNA-teknologi som de godkendte vacciner fra Moderna og Pfizer/BioNTech, ventes at blive indledt i dette kvartal.

Det er anden gang, at Sanofi har været for optimistisk, med hensyn til hvornår en vaccine eventuelt kan blive godkendt til at sendes på markedet.

Selskabet udvikler to vacciner mod covid-19, men det andet projekt i samarbejde med det britiske GlaxoSmithKline følger heller ikke den oprindelige tidsplan.

Vaccinen skulle have været på markedet i juni 2021, men parterne meddelte i december, at den først ventes at opnå godkendelse i slutningen af året.

Midlet er blandt seks mulige coronavacciner, som Danmark har option på at købe.

I januar meddelte Sanofi, at det havde indgået en aftale om fra juli at fylde, pakke og distribuere millioner af doser af Pfizer og BioNTechs vaccine.

Det usædvanlige samarbejde med rivalen Pfizer skal hjælpe med at øge tempoet i vaccinationsindsatsen, skrev finansmediet Bloomberg.

Aftalen vil sikre yderligere 125 millioner doser til EU.

- Vi havde en mindre forsinkelse for en af vores vaccinekandidater og besluttede at bruge tiden til at mobilisere vores produktionskapacitet til at hjælpe med den fra Pfizer, sagde Olivier Bogillot, der er Sanofis landechef for Frankrig.

Ifølge Bogillot er det første gang, at et medicinalselskab hjælper med at lave en vaccine for en konkurrent.

Lande verden over har siden begyndelsen af året indledt massevaccinationskampagner i håb om på den måde at få inddæmmet spredning af smitte.