Endnu en journalist er skudt og dræbt i Afghanistan

Tv-kanalen Tolo News oplyser, at journalisten Fardin Amini blev dræbt ved "et mystisk angreb".

Endnu en afghansk journalist blev dræbt fredag i Jalalabad. Det sker dagen efter, at en kendt tv-journalist blev skudt og dræbt i samme by.

Der er ingen detaljer om angrebet. Torsdag blev journalisten Malalai Maiwand, som var i 20'erne, slået ihjel i den østlige by.

Drabet er blevet fordømt både i Afghanistan og af en række andre lande og organisationer - deriblandt FN's generalsekretær, António Guterres.

To andre journalister er de seneste uger blevet dræbt ved bombeangreb i landet. I Kabul og i Helmand-provinsen.

- På ti dage er otte personer blevet dræbt i Kabul, skriver Tolo News.

- Situationen er kritisk. Fattige folk bliver dræbt hver eneste dag, siger en lokal indbygger Rahmatullah Hamza til Tolo News.

Radikale islamister har især optrappet vold mod journalister og mod kvinder, der arbejder uden for deres hjem.

Maiwand var fortaler for kvinders og børns rettigheder i landet. Hun havde talt åbent om, hvor svært det er at være journalist i Afghanistans ultrakonservative patriarkalske system.

Den ekstremistiske bevægelse IS har påtaget sig skylden for drabet på Malalai Maiwand med motiveringen, at hun var en regeringstro stemme i landet.

For nylig blev en 33-årig kvinde Khatera skudt og stukket med en kniv i øjnene, fordi hun arbejdede. Det strider imod islamistiske gruppers ønsker.

Hun og de lokale myndigheder siger, at det var militante fra Taliban, som stod bag angrebet, hvor Khatera mistede sine øjne og fik knust sin drøm om at få sit eget uafhængige liv.

USA har for øjeblikket 4500 soldater i Afghanistan. Styrken reduceres til 2500, inden præsident Donald Trump forlader Det Hvide Hus den 20. januar.

Trump håber, at alle amerikanske soldater vil være ude af Afghanistan i maj næste år.