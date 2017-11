En usædvanlig lyd blev opfanget kort efter ubåds forsvinden

Lyden blev opfanget fra ubådens sidst kendte position af et amerikansk institut. Instituttet har dog først nu informeret de argentinske myndigheder om lyden.

En usædvanlig lyd blev opfanget i det sydlige Atlanterhav onsdag i sidste uge, tre timer efter at en argentinsk ubåd forsvandt.

Det oplyser talsmand for den argentinske flåde Enrique Balbi på et pressemøde onsdag ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

Talsmanden afviser at kommentere spørgsmål fra journalister, der går på, om lyden eksempelvis lød som en eksplosion eller en anden nødsituation om bord på "ARA San Juan".

- Der er tale om en lyd. Den skal bekræftes og undersøges, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ubåden med 44 besætningsmedlemmer har været forsvundet siden onsdag 15. november.

Håbet om at finde de mange mænd og kvinder i live svinder.

Ifølge den argentinske flåde havde mandskabet om bord nok ilt til at overleve under vandet i syv dage. Onsdag morgen klokken halv ni dansk tid var tiden udløbet.

- I øjeblikket har vi ingen spor af ubåden, siger talsmand Enrique Balbi onsdag ifølge AFP.

- Eftersøgningen fortsætter. Der er ikke registreret nogen form for kontakt. Ingen spor. Vi har nået syvendedagen og er i en kritisk iltfase, hvis ubåden er neddykket, tilføjer han.

"ARA San Juan" meldte om mekaniske problemer og blev omdirigeret til en flådebase, før den forsvandt. Den udsendte ingen nødsignaler.

Der har været falsk alarm flere gange, siden ubåden forsvandt for seks dage siden.

Så sent som tirsdag spottede et amerikansk flådefly et objekt på havbunden i det sydlige Atlanterhav.

Flyets radar havde lokaliseret et område, der afgav varme, omkring 70 meter under havoverfladen.

Det rapporterede lokale medier ifølge nyhedsbureauet dpa.

En miniubåd blev sendt til stedet 300 kilometer øst for havnen Puerto Madryn for at identificere objektet, men der var ingen spor efter ubåden.