En uge med politiske benspænd og rævekager

Men lige nu har han brug for alle sine evner for at holde på magten, efter at otte partier er gået sammen om at danne regering uden ham.

Israelsk politik er kendt som en politisk basar, hvor man skal være dreven for at begå sig.

Aftalen kom på plads lige før midnat onsdag. Nu skal partierne have deres regering godkendt i parlamentet.

Det er ikke ligetil. Netanyahu er allerede i gang med at lokke eventuelle overløbere væk fra den nye koalition, som med 61 af de 120 mandater har det mindst mulige flertal.

Der var valg i Israel den 23. marts, og det er forhandlingerne efter det valg, der nu har fået et gennembrud.

Men stikket er ikke taget hjem endnu. Der er stadig mange problemer og rævekager, som bliver bagt.

Læs her om vejen frem til en ny regering - eller et nyt valg.

* Hvad er det for en regering, der er på vej?

Det er en meget umage samling partier. Otte partier fra det yderste højre til det yderste venstre. For første gang i Israels historie er et parti fra den israelsk-arabiske befolkning med i koalitionen. Det hedder Den Forenede Arabiske Liste, Raam.

Det eneste, partierne kan enes om, er at vælte premierminister Benjamin Netanyahu. Han står midt i retssager om korruption og har siddet i 12 år. Men koalitionen er skrøbelig.

To partier har været nødt til at aftale, at de deles om premierministerposten. Ultranationalisten Naftali Bennett fra partiet Yamina er premierminister i regeringens første to år. Yair Lapid fra midterpartiet Yesh Atid er det i de sidste to år.

* Hvad er problemet så? De har jo et flertal?

* Problemet er parlamentets godkendelse. Der er uenighed om, hvornår regeringen senest skal godkendes. Nogle siger ifølge Jerusalem Post senest syv dage efter regeringsaftalen. Det er den 9. juni. Andre siger den 14. juni.

* Hvorfor er det en sag?

Jo længere tid der går, jo flere muligheder har Netanyahu for at kaste grus i maskineriet. Koalitionen på 61 indsendte torsdag en anmodning om at udskifte parlamentsformand Yariv Levin fra Netanyahus Likudparti. Han vil vente længst muligt med at stemme om regeringen. Det skabte nye problemer.

* Hvilke?

Nir Orbach fra Yamina-partiet er ifølge israelske medier meget skeptisk over for aftalen. Han siger ifølge Jerusalem Post, at han ikke har skrevet under på at skifte parlamentsformanden ud. Uden Orbach har koalitionen kun 60 mandater og mangler altså et for at have flertal. Avisen The Yeshiva World skriver, at også parlamentsmedlem Idit Silman fra Yamina måske vil blokere for regeringen.

* Hvad gør Netanyahu?

Han lægger planer.

- Alle parlamentsmedlemmer fra højrefløjen skal modsætte sig denne farlige venstrefløjsregering, sagde han torsdag.

Samtidig skrev avisen The Times of Israel, at Netanyahu har indkaldt parlamentsformand Levin, religiøse ledere og bosætterledere til møde. Her skal de brainstorme og komme med idéer til benspænd for at hindre, at regeringen godkendes.

* Hvad gør han, hvis regeringen godkendes?

Så er han stadig leder af parlamentets største parti, Likud, og dermed oppositionsleder. Jeremy Bowen, mangeårig mellemøstjournalist på BBC, påpeger, at Netanyahu fra denne post vil gøre alt for at vælte regeringen.

* Og hvis regeringen ikke godkendes?

* Så kan en anden i parlamentet få chancen for at danne regering. Netanyahu har før forsøgt uden held. Han kan godt få en chance til.

Men det skal gå stærkt. Regeringen skal være på plads senest den 23. juni.

Ellers kommer der et nyt valg, og det bliver det femte parlamentsvalg på lidt over to år.