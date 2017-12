En tung julesmog hviler over Athen

Årsagen skyldes dels vejrforholdene, dels husholdningernes afbrænding af træ for at få varme og lave mad.

Miljøeksperter og læger siger, at der er en høj og farlig koncentration af partikler i luften. Det er specielt farligt for ældre, for børn og for personer med kroniske luftvejssygdomme.

Det er ikke første gang, at Athen oplever sådanne problemer.

Normalt reagerer miljøministeriet med opfordringer til hovedstadens indbyggere om at holde igen med afbrænding af træ, så smoggen kan mindskes.

Imidlertid har der her i juledagene ikke været en lyd fra myndighederne.

Under den græske krise har specielt den fattigere del af befolkningen i stigende grad brugt træ til opvarmning og madlavning for at spare på strømmen.

I begyndelsen af krisen, der tog fart i 2010, var der faktisk mindre forurening i Athen, fordi der blev kørt mindre i bil.

Men så begyndte afbrændingen af træ, og så kom smoggen.

I 2013 forsøgte myndighederne at gøre noget ved problemerne og besluttede, at lavindkomstfamilier på visse dage får gratis elektricitet.