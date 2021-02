En tredjedel af USA's militær nægter at blive vaccineret

Afslagsprocenten kom frem under en høring i Kongressen med en generalmajor.

Omkring en tredjedel af personellet i det amerikanske militær afviser at blive vaccineret mod covid-19.

John Kirby, der er talsmand for Pentagon, siger, at afslagsniveauet blandt de ansatte i forsvaret er på niveau med den almindelige befolkning.

- Vi i militæret afspejler dybest set acceptfrekvensen i det amerikanske samfund, siger Kirby.

Han tilføjer, at over en million militærfolk i slutningen af denne uge vil have fået en vaccine mod covid-19.

Regeringen i USA har bedt både militæret og Nationalgarden, der hører under delstaterne, hjælpe til med at vaccinere borgerne.

De fleste standardvacciner er obligatoriske for militært personel i USA. Men fordi covid-vaccinerne kun er godkendt til nødbrug, kan Pentagon ikke tvinge ansatte til at tage mod vaccinen.

- Juridisk set er der en reel grænse for at gøre det obligatorisk for vores soldater og deres familier, siger John Kirby.