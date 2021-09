En tragedie satte skub i tysk klimavalg

Enorme vandmasser buldrede gennem små landsbyer og trak ufortrødent biler, huse og personer med sig. Oversvømmelserne endte med at koste over 180 personer livet i det vestlige Tyskland.

De var samtidig med til at sætte diskussionen om klimaforandringer på dagsordenen forud for det tyske valg om under en uge.

Det fortæller politikeren Marion Sand, der i 25 år har boet i Erftstadt. Det var en af de vesttyske byer, der midt i juli blev ramt af oversvømmelser.

- Det blev jo pludselig tydeligt for folk, at det er værre end nogensinde. Og det er blevet tydeligt for folk, at det haster med at gøre noget ved klimaforandringerne, lyder det fra Marion Sand.

Hun er kandidat til Forbundsdagen for klimapartiet De Grønne i Erftstadt.

Netop i Erftstadt arbejder myndighederne og frivillige stadig på højtryk for at få den lille by og dens borgere på benene igen.

Store metalcontainere fyldes fortsat med ødelagte møbler og gulvbrædder, og lyden af maskinværktøj strømmer ud på gaderne.

19-årige Jonas fra det lokale beredskab har hjulpet til i Erftstadt-bydelen Blessem i omkring en måned. Han hjælper med at uddelegere opgaver til de mange hænder, der har budt sig til fra nær og fjern.

- Det har været rigtig hårdt for dem, der bor i byen. Så jeg ville egentlig bare gerne hjælpe til og føle, at jeg udretter noget, siger Jonas.

Erftstadt gennemløbes af den godt 100 kilometer lange flod Erft. Floden gik over sine bredder, da regnmasser væltede ned i juli.

I dag risler floden uskyldigt under en lun septembersol.

- Man kan jo næsten ikke tro, at det var den her flod, siger Jonas, inden han rådfører sig med kortet på sin smartphone.

- Men den er altså god nok. Den ser bare så lille ud i dag, fortsætter han.

Jonas er tilknyttet den humanitære organisation Die Johanniter.

Det samme er hans mor, Silke, der fra en lille mobil skurvogn ved Blessems kirke koordinerer genopbygningen af byen.

- Alle har hjulpet hinanden den seneste tid, og der har virkelig været et fantastisk sammenhold. Der kommer folk fra hele Tyskland.

- I næste uge er der eksempelvis 12 politimænd, der har fået fri og tager til byen for at give en hånd med, siger hun ude foran kirken.

Spørgsmålet om miljø og klima har i løbet af sommeren overhalet coronakrisen som det tema, som flest tyskere mener, er valgets vigtigste. Det viser en meningsmåling foretaget for den tyske tv-station ZDF.

43 procent mener, at miljø og klima er et af de vigtigste temaer.

Marion Sand fra De Grønne kan godt genkende interessen. Men samtidig kan hun "forbløffes" over, at nogle på ingen måde har det på radaren.

- Jeg håber, at det får mere fokus, men jeg er faktisk ikke sikker. I sidste uge deltog jeg i en debat, hvor folk ikke engang var klar over, at vi befinder os i en klimakrise. Og det var ikke langt fra Erftstadt.

Der er valg til Forbundsdagen i Tyskland søndag den 26. september.