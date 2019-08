En person er ramt af skud i norsk moské - mistænkt er anholdt

En person er lørdag blevet skudt i en moské i den norske kommune Bærum tæt på Norges hovedstad, Oslo.

Det oplyser Oslos politi på det sociale medie Twitter.

Politiet har pågrebet en mistænkt gerningsmand og efterforsker i øjeblikket episoden på stedet, lyder det.

Det er sent lørdag eftermiddag uvist, hvordan den ramte persons tilstand er.

Skudepisoden fandt sted i Al-Noor Islamic Centre.

- Et af vores medlemmer er blevet skudt af en hvid mand med hjelm og uniform, siger moskéens forstander, Irfan Mushtaq, til lokalavisen Budstikka ifølge den norske avis VG.

Til den norske avis Aftenposten siger forstanderen:

- En person klædt i en uniform og med to pistoler kom ind i moskéen. Han begyndte at skyde rundt, men heldigvis lykkedes det for et af vores medlemmer at overmande gerningsmanden.

Omstændighederne er ikke bekræftet af politiet.

En anden person - ud over den skudramte - er også kommet til skade. Oslos politi skriver lørdag lidt efter klokken 17 på Twitter:

- Politiet har styr på gerningsmanden på stedet. Der er intet, der tyder på, at der har været flere involverede. En person, som var på stedet, er lettere skadet. Det er uvist, hvordan skaden er opstået.

- Politiet har ingen informationer om, hvem gerningsmanden er. Han er beskrevet som en ung mand - hvid i huden.

Al-Noor Islamic Centre er et muslimsk trossamfund, som blev grundlagt i 1983. Det holder en række arrangementer for at markere religiøse højtider og for at fremme sammenholdet i lokalsamfundet, skriver NTB.

Der var lørdag bøn i moskéen klokken 15.30. Den varede cirka et kvarter, og der var omkring fem til syv personer til stede, skriver Aftenposten. Ifølge forstanderen var der tre personer til stede, da gerningsmanden angreb.

Flere ambulancer og politibiler er til stede ved moskéen.