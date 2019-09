En person dør under brand i overfyldt græsk flygtningelejr

Adskillige flygtninge stødte sammen med politiet, samtidig med at røg steg op over Moria-lejren, og brandfolk forsøgte at bekæmpe flammerne.

Omkring 12.000 personer opholder sig i lejren under tætpakkede forhold.

Ifølge det lokale politi blev et brændt lig søndag bragt til retsmedicineren på et hospital i øens hovedstad, Mytilini, for at blive identificeret.

Politiet sendte samtidig forstærkninger til øen for at få styr på optøjerne.

Der blev affyret tåregas i et forsøg på at kontrollere personer fra lejren, der protesterede over, at det tog lang tid for brandfolkene at nå frem.

Politiet oplyser i en udtalelse, at to brande brød ud søndag med blot 20 minutters mellemrum. Først uden for lejren og kort efter inde i flygtningelejren. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Der er også meldinger om yderligere omkomne i flammerne. De er søndag aften dog ikke officielt bekræftet.

Grækenland har de seneste uger oplevet en stigning i antallet af flygtninge og migranter fra nabolandet Tyrkiet.

Næsten en million migranter og personer på flugt fra krigen i Syrien er ankommet til de græske øer via Tyrkiet siden 2015.

Flygtningelejren på Lesbos, hvor omkring 12.000 personer ifølge Reuters opholder sig, har officielt blot plads til 3000.

Omkring 8000 personer bor i telte i lejren, mens andre bor i containere.