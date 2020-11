En pariser bliver smittet med covid-19 hvert 30. sekund

Ministerens udtalelse kom som reaktion på, at borgmesteren i Paris, Anne Hidalgo, har opfordret til åbning af små boghandlere og andre mindre butikker under den nye nedlukning af det franske samfund.

Hidalgo ønsker at få åbnet mindre butikker for at holde gang i handlen og sociale aktiviteter trods pandemien.

Men ifølge sundhedsministeren vil det være for risikabelt i den nuværende situation, hvor infektionsraten er meget høj i Paris.

- Hun må ikke se bort fra den kendsgerning, at der hvert 15. minut bliver indlagt en person med covid-19 i Paris. Hun må heller ikke ignorere den kendsgerning, at en pariser bliver smittet hvert 30. sekund, siger Veran.

- Vi ønsker at redde pariserne og den franske befolkning, og det vil vi gøre med beslutsomhed og konsekvens, tilføjer han.

Frankrig registrerede mandag et rekordhøjt antal nye coronatilfælde: 52.518.

Antallet af coronarelaterede dødsfald steg samtidig med 416 til i alt 37.435.

Frankrig lukkede samfundet ned igen fredag for at få stoppet smittespredningen. Nedlukningen varer frem til 1. december.

De nye restriktioner betyder, at folk skal blive i deres hjem, medmindre de skal foretage basale og nødvendige indkøb, skal have lægehjælp eller udnytte deres daglige tilladte motionstime i det fri.

Franskmændene vil kunne gå på arbejde, hvis deres arbejdsgiver siger, at det er umuligt for dem at arbejde hjemme.

Rejser mellem landets forskellige regioner må kun ske i meget begrænset omfang. I modsætning til nedlukningen af samfundet i marts og april er de fleste skoler forblevet åbne.