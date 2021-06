Pensionister venter i kø for at modtage et stik mod coronavirus med vaccinen fra Pfizer/BioNTech i Johannesburg i Sydafrika. (Arkivfoto)

En ny coronabølge truer vaccinehungrende afrikanske lande

Embedsmænd advarer mod, at en tredje coronabølge i Afrika kan blive værre end den, man for nylig så i Indien.

Afrikanske lande kæmper desperat for at undgå en tredje bølge af nye smittetilfælde med coronavirus.

Samtidig er leveringen af vacciner til kontinentet stort set standset.

Sådan lyder advarslen fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's regionaldirektør i Afrika, Matshidiso Moeti, mandag ifølge avisen The Guardian.

WHO melder, at antallet af nye smittede i øjeblikket er stigende i 14 lande, mens otte lande i den seneste uge har oplevet en pludselig stigning på over 30 procent.

I Uganda har man for eksempelvis registreret en stigning på 131 procent fra forrige uge til sidste uge.

Særligt har smitten spredt sig på landets skoler og videre til sundhedspersonale og karantænevagter, og allerede nu advares der om, at landets intensivafdelinger kan nå bristepunktet.

- Truslen om en tredje coronabølge i Afrika stiger. Vores prioritet er klar: Det er afgørende, at vi hurtigt får vacciner i armene på afrikanere med høj risiko for at blive alvorligt syge og dø med covid-19, siger Matshidiso Moeti.

- Mens mange lande uden for Afrika har vaccineret deres mest sårbare grupper og endda er i stand til at overveje at vaccinere børn, er afrikanske lande ikke i stand til selv at give en anden dosis til højrisikogrupper, siger hun videre ifølge The Guardian.

Afrika har modtaget 50 millioner doser gennem det globale vaccinesamarbejde Covax hvoraf 31 millioner af den er blevet givet i 50 lande. Samlet har Afrika en befolkning på mere end en milliard mennesker.

Mindre end to procent af befolkningen syd for Sahara i Afrika har modtaget et stik med en vaccine.

Det er en stor frygt blandt højtstående sundhedsembedsmænd, at Afrika kan opleve en lignende eller en værre bølge, som den man så for nylig i Indien, der har et mere robust sundhedssystem end mange afrikanske lande.

Afrika har officielt registreret knap fem millioner smittetilfælde og mere end 130.000 coronarelaterede dødsfald. Det svarer til 2,9 procent af det globale smittetal og 3,7 procent af det samlede dødstal verden over.

Mange eksperter mener dog ifølge The Guardian, at det reelle døds- og smittetal er mange gange højere.