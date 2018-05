En minearbejder er død efter jordskælv i Polen

En minearbejder er omkommet, og tre er fortsat savnet, efter at et jordskælv lørdag har ramt en kulmine i det sydlige Polen.

Det oplyser administrerende direktør Daniel Ozon fra kulproducenten JSW, som ejer minen.

Direktøren fortæller til journalister, at det vil tage nogle få timer for reddere at nå frem til den minearbejder, som de kan se. Det står ikke klart, om arbejderen er død eller i live.

Lørdagens jordskælv skete omkring klokken 11.00 lørdag formiddag, oplyser de polske minemyndigheder til det polske nyhedsbureau PAP.

I alt blev syv minearbejdere fanget i minerne omkring 900 meter under jorden, men to af dem lykkes med at komme ud af minen med mindre skrammer.

Minen ligger syd for byen Katowice og dermed nær grænsen til Tjekkiet. Området er ikke kendt for seismisk aktivitet, men lørdagens jordskælv var alligevel kraftigt nok til, at beboere i området kunne mærke det.

Både premierminister Mateusz Morawiecki og præsident Andrzej Duda har besøgt området. Premierministeren besøgte lørdag de to undslupne minearbejdere, mens præsidenten søndag tilså redningsoperationen.

I alt var 250 minearbejdere på arbejde i forskellige miner, da jordskælvet ramte.

Dødsfald i mineulykker er ikke ukendt i Polen. Over de seneste 45 år har mere end 200 ladet livet i en mine.

Kulindustrien i Polen spiller en betragtelig rolle i den polske energisektor. Den hovedsageligt statsejede branche udvandt 65,5 millioner ton kul sidste år.

Den polske regering betragter fortsat en lind strøm af kul som vigtigt for landets energipolitik.