En imploderet ubåd kan ligne ribbenene på en udmagret hest

En ubåd med 53 personer om bord har været forsvundet ud for Indonesien siden onsdag, og lokale myndigheder frygter, at den er imploderet.

Lørdag konkluderer landets militær, at ubåden formentlig er forlist, efter at de mener at have lokaliseret den på 850 meters dybde og har bjærget effekter, der stammer fra fartøjet.