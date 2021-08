En er død efter to svenske drenge er ramt af skud

Politiet sætter skyderiet i forbindelse med bandekriminalitet og siger, at de to drenge på 15 og 16 år var kendt af politiet i forvejen. Det rapporterer mediet SVT.

Den anden teenagers tilstand beskrives ifølge nyhedsbureauet TT som kritisk.

Ingen er endnu blevet anholdt for at have skudt de to drenge.

- Vi antager, at det her er sket i en banderelateret sammenhæng, siger en talsmand for politiet.

Det kommer midt i en bølge af drab og skyderier, der fejer hen over Sverige. De fleste tilfælde har ifølge politiet relation til kriminelle bander.

Tirsdag aften blev tre personer alvorligt såret af skud i Kristianstad i Skåne.

Det gik ud over en 60-årig kvinde og to mænd i 20'erne og 30'erne. De befandt sig ved et indkøbscenter i området Gamlegården, da de blev ramt. Tre teenagere blev ved den lejlighed anholdt, men de er siden løsladt.

Der har tidligere været skyderi og voldelige sammenstød ved Gamlegården i Kristianstad. Politiet siger, det har forbindelse til bander i området.

Ordensmagten i Linköping modtog et alarmopkald torsdag aften lidt efter klokken 19. De to drenge blev fundet nær et indkøbscenter i bydelen. De lå skudt et stykke fra hinanden.

- Det jeg kan sige er, at der var en gerningsmand, som flygtede på et eller andet køretøj, en cykel, et elløbehjul eller en scooter. Han var klædt i mørkt og maskeret ved lejligheden, lyder det fra den lokale politichef.

En rapport fra det kriminalpræventive råd i Sverige viste i maj, at Sverige er det land i Europa, der har flest dødelige skudepisoder.

Sverige lå helt i top i 2018, som var det senest år, der var målt i rapporten. I 2000 lå Sverige ellers i bunden i sammenligning med de øvrige 22 europæiske lande, der indgik i undersøgelsen.

Studiet viste, at 8 ud af 10 skuddrab i Sverige sker i miljøer med narkohandel og kriminelle bandeaktiviteter.