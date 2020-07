Emiraterne sender første arabiske rumsonde til Mars

De Forenede Arabiske Emirater, som består af syv emirater, er med opsendelsen den første arabiske nation til at sende en rumsonde til Mars.

14. og 15. juli blev opsendelsen afbrudt af dårligt vejr, men natten til mandag dansk tid lykkedes det.

Emiraternes rumsonde ventes at nå Mars' kredsløb i februar 2021. Når den er der, vil den bevæge sig rundt om planeten i 687 dage. Det svarer til et Mars-år.

Seks års forberedelse er gået forud for Emiraternes Mars-mission, der blev annonceret i 2014.

Formålet med missionen er at levere et omfattende billede af vejrdynamikkerne i Mars' atmosfære. Det skal bane vej for videnskabelige gennembrud.

Projektet er et af tre igangværende forløb for at sende en rumsonde til Mars. Også Kina og USA har planer om at sende rumsonder mod den røde planet i 2020.

De forsøger alle at udnytte perioden, hvor Jorden og Mars er tættest på hinanden. Det er dog stadig en afstand på 55 millioner kilometer, der skal tilbagelægges for at nå Mars.

De Forenede Arabiske Emirater har ifølge Reuters sat et ambitiøst mål om bosættelse på Mars senest i 2117.