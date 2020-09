Embedsmand: Alle i USA kan nok få vaccine inden april

Sundhedsmyndighederne har ifølge vicestabschefen allerede bestilt tilstrækkeligt med doser af vaccine til at vaccinere alle amerikanere.

Med den nuværende udvikling inden for test forventer Paul Mango, at vaccinationerne kan være gennemført inden udgangen af første kvartal næste år.

Når først vaccinen er godkendt, er USA's regering klar til at begynde at sende de første doser coronavaccine ud i landet inden for et døgn.

Et begrænset antal doser kan muligvis være ude i de enkelte stater omkring årsskiftet.

Det fremgår af en distributionsplan fra regeringen. Den blev delt ud på et pressemøde onsdag, hvor embedsmænd fra USA's sundhedsministerium og forsvarsministerium deltog.

- Et begrænset antal covid-19 vaccinedoser kan være tilgængelige fra begyndelsen af november 2020, hvis en covid-19 vaccine tillades eller godkendes af FDA (lægemiddelstyrelsen, red.) inden da, lyder det.

Betydeligt flere vacciner kan blive sendt ud til læger og sundhedsmyndigheder i 2021, fremgår det af planen.

På onsdagens pressemøde fremgik det, at vaccinerne vil være gratis for patienterne, skriver nyhedsbureauet Reuters.

USA's præsident, Donald Trump, sagde i et interview på amerikansk tv tirsdag, at han mener, at en amerikansk vaccine mod coronavirus formentlig kan være klar om tre-fire uger.

Trumps udtalelse kommer syv uger før præsidentvalget, hvor amerikanerne skal vælge mellem Trump og demokraten Joe Biden som præsident de næste fire år.

I modsætning til Trumps udtalelser har sundhedseksperter i toppen af den amerikanske regering vurderet, at det først vil være muligt at distribuere en coronavaccine næste år.

Den amerikanske præsident har tidligere udtalt, at man bestræber sig på at have en vaccine klar inden præsidentvalget 3. november.