Embedsmænd frabedt at koble bushbrande med klimaforandringer

Australske embedsmænd er blevet instrueret i ikke at nævne klimaforandringerne i forbindelse med skovbrande i landet.

Det skriver The Guardian natten til onsdag dansk tid.

Mens voldsomme brande tirsdag hærgede den australske østkyst, deltog embedsmænd fra delstaten New South Wales' afdeling for planlægning, industri og miljø tirsdag i en konference om klimatilpasning.

Da konferencen begyndte, modtog de en mail fra delstatens kommunikationsenhed.

Her blev de instrueret i "ikke at drøfte forbindelsen mellem klimaforandringer og bushbrande", skriver avisen.

Blandt deltagerne i konferencen var desuden en lang række forskere og eksperter, som er ved at udarbejde vejledninger til delstatens regering om klimatilpasning og forebyggelse af skovbrande.

Flere af konferencens deltagere er blevet forarget over mailens budskab, som ses som et forsøg på at give deltagerne mundkurv på.

Også blandt australske politikere har sagen vakt forargelse. Det gælder blandt andre David Shoebridge, der er valgt ind for det australske parti De Grønne.

- At lukke munden på klimaeksperter midt i en katastrofe af bushbrande er et nyt lavpunkt for regeringen, siger han til The Guardian.

- Lige nu har vi brug for at høre mere fra eksperterne og - for at sige det lige ud - måske lidt mindre fra politikerne.

Konferencens formål er at samle eksperter, der kan bidrage til debatten om tilpasning til klimaforandringerne.

Den blev afholdt tirsdag, mens brandvæsenet i New South Wales og den mere nordlige delstat Queensland kæmpede med flere end 100 skovbrande.

Tre personer er omkommet, og flere end 150 hjem er blevet ødelagt af flammerne i New South Wales.

Det er langtfra alle politikere i Australien, der billiger, at man taler om klimaforandringerne i den forbindelse.

- Det er skammeligt at tale om klimaforandringerne, mens folk dør og mister deres hjem, sagde John Barilaro, der er vicepremierminister i New South Wales, mandag.

Premierministeren i New South Wales, Gladys Berejiklian, havde omvendt en mere diplomatisk tilgang.

Hun har sagt, at hun ikke har noget imod at tale om klimaforandringer, men at det ikke er hendes primære fokus på nuværende tidspunkt.