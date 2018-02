El Salvador løslader abortdømt kvinde efter ti år

En domstol i El Salvador har torsdag løsladt en kvinde, som har siddet ti år i fængsel for drab under skærpende omstændigheder. Domstolen forkortede hendes straf, som ellers har lydt på 30 års fængsel, skriver nyhedsbureauet AFP.

Den 34-årige Teodora Vasquez blev dømt, efter at hun i 2007 havde født et dødfødt barn i El Salvador. Fødslen af den dødfødte baby blev af politiet betegnet som drab i henhold til landets abortlovgivning, der er en af de strengeste abortlovgivninger i verden.

Det oplyser Amnesty International.

I december fastholdt en domstol i landet ellers, at hun skulle idømmes 30 års fængsel, men torsdag blev kvinden løsladt.

- Min indsats har været det hele værd, og nu er jeg meget glad for, at jeg kan vende tilbage til min familie igen, sagde Teodora Vasquez ifølge Reuters, da hun forlod fængslet.

Helle Jacobsen, der er programleder for køn og kvinders rettigheder i Amnesty Danmark, er glad for, at Teodora Vasquez er blevet løsladt.

- Det er rigtigt godt, at hun er blevet løsladt. Men det er slet ikke nok, for hun er ikke blevet frikendt. Derfor arbejder vi nu på højtryk på at sikre, at hun bliver frikendt, siger hun.

Sagen om den 34-årige kvinde en del af et større problem, mener Helle Jacobsen.

- Der er et totalt forbud mod abort i El Salvador. Der er 28 andre kvinder, som er fængslet lige nu, fordi de har mistet deres babyer på baggrund af graviditetskomplikationer, siger hun.

I henhold til en lov, der trådte i kraft i 1998, er alle aborter ulovlige i El Salvador. Det er uanset, om graviditeten skyldes voldtægt eller udgør en sundhedsfare for kvinden.

Fængselsstraffen for abort varierer fra to til otte år, men kvinder kan også blive anklaget for mere alvorlige forbrydelser som i Teodora Vasquez' tilfælde.

Amnesty International har længe modarbejdet abortforbuddet. De mener, at abortlovgivningen krænker kvindernes rettigheder.

- Det skaber et klima, hvor der er angst og frygt, og hvor sundhedspersonale nogle gange anmelder kvinder, som kommer, fordi de får en spontant abort.

- Det er en meget alvorlig krænkelse af kvinders menneskerettigheder. Amnesty kalder det også tortur, fordi flere kvinder mister livet på grund af det her eller tilbringer hele deres liv i fængsel, siger Helle Jacobsen.