Ekstremt vejr verden over bekymrer forskere

Videnskaben har i årtier forudsagt, at ekstreme vejrbegivenheder ville blive mere hyppige som følge af global opvarmning.

Men denne sommers voldsomme vejr flere steder i verden har alligevel ført til dybe panderynker hos klimaforskere.

En af de bekymrede stemmer i debatten er Penn State Universitys Michael Mann.

Til CNN siger han, at virkelighedens begivenheder udstiller klimamodellernes begrænsninger.

- Modellerne undervurderer, hvor stor indvirkning klimaforandringerne har på ekstreme vejrbegivenheder, siger klimaforskeren.

Det betyder ifølge CNN, at det er meget svært at forudsige enkeltbegivenheder som oversvømmelserne i Tyskland, hvor hundredvis af mennesker mistede livet.

Forskere havde heller ikke forudset skovbrandene i det vestlige USA og Canada.

Ganske vist kan Nordamerika blot have været ramt en uheldig kombination af meteorologiske begivenheder, der blandt andet førte til temperaturrekorder i Canada.

Men ifølge National Geographic er nogle forskere begyndt at overveje en anden, ubekræftet hypotese: Kan klimaforandringer have igangsat processer, der gør hedebølger, som engang syntes statistisk umulige, langt mere sandsynlige?

- Vi er alle sammen en smule chokerede, siger Geert Jan van Oldenborgh, klimaforsker ved Hollands Meteorologiske Institut, til videnskabsmediet.

- Vi troede, at vi forstod hedebølger ret godt. Det her viser, at vores forståelse ikke er tilstrækkelig.

Næste måned ventes ifølge ngo'en Thomson Reuters Foundation en ny rapport fra FN's klimapanel, IPCC.

Den vil se nærmere på de fysiske forandringer, som ventes at finde sted globalt som følge af klimaforandringerne - lige fra ekstremt vejr til højere vandstand. Dens konklusioner ventes at blive nedslående.

- Vi ser klimaforandringerne med vores egne øjne på en måde, som vi generelt set ikke har gjort det før, siger Corinne Le Quere, klimaforsker ved University of East Anglia og medforfatter til den kommende IPCC-rapport, ifølge Thomson Reuters.

EU har denne måned lanceret en endnu ikke vedtaget pakke med en række tiltag, der fokuserer på at nedbringe CO2-udledningen.

Men forskere peger også på behovet for akutte tiltag som dæmninger og bedre regnvandsafledning.

Problemet er blot, at man ikke altid præcist ved, hvad man skal sætte ind over for, forklarer Tim Palmer, professor i klimafysik ved University of Oxford.

Derfor er der først og fremmest brug for store mængder penge til bedre modeller, fortæller han til CNN.

- Hvis verden skal til at bruge billioner af dollar på at tilpasse sig klimaforandringerne, er vi nødt til at vide, hvad vi tilpasser os til, siger han til det amerikanske medie.

- Uanset om det er oversvømmelser, tørke, storme eller stigende vandstand.