Ekstremt vejr har kostet 500.000 mennesker livet på 20 år

Rapporten fastslår samtidig, at ekstremt vejr har kostet den globale økonomi op mod 16.000 milliarder kroner de seneste 20 år. De nye tal blev offentliggjort i forbindelse med åbningen af et digitalt topmøde om klimatilpasning arrangeret af Holland.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, samt USA's nye klimaudsending, John Kerry og FN´s generalsekretær, António Guterres, var blandt dem, som deltog på åbningsdagen.

Tænketanken har i sit globale klimaindeks analyseret over 11.000 hændelser eller episoder under ekstreme vejrforhold. Den fastslår, at Puerto Rico, Myanmar og Haiti har været allerhårdest ramt siden årtusindskiftet.

Parisaftalen fra 2015 slår fast, at rige lande skal bidrage med omkring 613 milliarder kroner årligt for at gøre fattige lande bedre i stand til at skære ned på udslip af drivhusgasser.

2019 var særligt præget af ekstremt vejr med kraftige orkaner og cykloner, som raserede store områder i Caribien, Østafrika og Sydamerika.

- Dette viser, hvordan fattige og sårbare lande står overfor særligt store udfordringer knyttet til konsekvenserne af ekstremt vejr, siger en af forfatterne til Germanwatch-studiet, David Eckstein.

- De trænger til øjeblikkelig økonomisk og teknisk bistand, siger han.

Otte af de ti landene, som rammes hårdest af ekstremt vejr, er ifølge rapporten lav- eller mellemindkomstlande.

Vera Künzel, som er medforfatter til rapporten, påpeger, at lande som Haiti, Filippinerne og Pakistan nærmest konstant rammes af en eller anden form for ekstremt vejr, og at en ny katastrofe som regel rammer, inden befolkningen er kommet sig over den forrige.