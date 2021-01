Ekstremist idømmes livsvarigt fængsel for drab på CDU-politiker

Walter Lübcke var som medlem af kansler Angela Merkels parti CDU fortaler for en mere åben flygtningepolitik, da han i juni 2019 blev skudt i sin egen baghave af Stefan Ernst.

Højreekstremisten Stefan Ernst er ved en domstol i Frankfurt idømt livsvarigt fængsel for drabet på den tyske CDU-politiker Walter Lübcke i 2019

Ud over 47-årige Stefan Ernst var en anden - Markus Hartman - mand tiltalt i sagen for blandt andet medvirken til drabet.

Han blev frikendt for en tiltalen om medvirken til drab, men blev fundet skyldig i ulovlig våbenbesiddelse. Han modtog en dom på halvandet års betinget fængsel, skriver nyhedsbureauet AFP.

Anklageren i sagen har under retssagen sagt, at de to tiltalte var motiveret af "racisme og fremmedhad".

Stefan Ernst skal med livstidsdommen tilbringe mindst 15 år i fængsel. Dommerne i sagen understregede ved torsdagens domsafsigelse, at Ernsts afsoning kan forlænges yderligere på grund af sagens alvor.

Drabet på Walter Lübcke menes at være den første højreekstreme politiske likvidering i Tyskland siden Anden Verdenskrig

Walter Lübcke var regeringspræsident i Kassel i det centrale Tyskland og medlem af kansler Angela Merkels Kristendemokrater (CDU).

Han blev fundet på terrassen i sin baghave i Istha få kilometer fra Kassel kort efter midnat 2. juni 2019. Han blev erklæret død to timer senere.

Lübcke var blevet skudt i hovedet på klos hold.

Stefan Ernst, der er fra Kassel, tilstod drabet og viste politiet, hvor han havde gemt sit våben, men han trak senere tilståelsen tilbage.

Et vidne har under retssagen beskrevet den medtiltalte i sagen som "tænkeren", mens Stefan Ernst blev beskrevet som "udføreren".

Flere af Stefan Ernsts familiemedlemmer har under retssagen sagt, at det var den medtiltaltes indflydelse, der fik Ernst til at begå drabet.

Det fandt dommeren i sagen dog ikke bevist.