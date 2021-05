Ekssoldat såret efter menneskejagt i Sydfrankrig

Han var ifølge borgmesteren i landsbyen Lardin-Saint-Lazare, Francine Bourra, svært bevæbnet.

Den tidligere soldat flygtede ind i et skovområde og holdt sig skjult, efter at myndighederne havde forsøgt at anholde ham. Manden blev eftersøgt, fordi han havde været voldelig over for sin ekspartner.

Regeringens øverste repræsentant i Dordogne, Frederic Perissat, siger mandag på et pressemøde i Le Lardin-Saint-Lazare, at den mistænkte blev såret af skud fra politiet og er varetægtsfængslet.

Indenrigsminister Gérald Darmanin roser i et tweet sikkerhedsstyrkerne for deres aktion.

Over 200 politifolk og soldater med støtte fra sporhunde og fire helikoptere var involveret i eftersøgningen efter manden søndag.

Den mistænkte, som er omkring 30 år, holdt sig i mange timer på afstand af sikkerhedsstyrkerne, selv om han havde en form for elektronisk fodlænke på som følge tidligere kriminalitet.

Politiet havde finkæmmet et stort område i Dordogne-regionen tidligt mandag, da den mistænkte pludselig åbnede ild.

- Vi havde lokaliseret ham i et område inden for fire-fem kilometer, men det var et vanskeligt tilgængeligt skovområde, siger borgmesteren.

Ifølge politiet dukkede manden op hos sin ekspartner ved midnat lørdag og truede hendes nye kæreste. Da tilkaldt politi ankom, blev der skudt mod dem. Ingen kom noget til.

Andre Petillot, som leder den lokale politistyrke, sagde lørdag, at ekssoldaten var vant til at operere på egen hånd og kunne holde sig skjult i dagevis.

Politiet har offentliggjort et foto af den mistænkte - en mand med fuldskæg, som er atletisk bygget. Hans navn opgives som Terry Dupin. Han er født i 1992 in Rosny-Sous-Bois nær Paris.