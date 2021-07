Eksredaktør for lukket avis i Hongkong er anholdt

I en meddelelse oplyser politiet, at en 51-årig redaktør er anholdt for i det skjulte "at samarbejde med fremmede magter".

En kilde i politiet oplyser til nyhedsbureauet AFP, at der er tale om den tidligere chefredaktør Lam Man-chung.

Han er den niende ansatte fra Apple Daily, der er anholdt under en sikkerhedslov, som styret i Kina fik indført i Hongkong i sommeren 2020.

Den omstridte lov trådte i kraft, efter at der gennem flere måneder havde været store og ofte voldelige protester med krav om demokratiske reformer i den tidligere britiske koloni, som i 1997 blev overdraget på særlige betingelser til Kina.

Lam Man-chung var den redaktør, der havde ansvaret for den sidste udgave af Apple Daily, som var udkommet igennem 26 år.

Myndighederne hævder, at avisen gennem sine reportager og ledere gav udtryk for, at det internationale samfund burde indføre sanktioner mod Kina. Det er i henhold til den et år gamle sikkerhedslov forbudt og en kriminel handling.

Avisens ejer, den 73-årige Jimmy Lai, er varetægtsfængslet og sigtet for at have samarbejdet med udenlandske aktører. Det samme er to andre af avisens ledende medarbejdere. Hvis de bliver fundet skyldige ved en domstol, risikerer de fængsel på livstid.

Blandt de andre, som er anholdt, men endnu ikke tiltalt, er to af avisens lederskribenter. Den ene blev anholdt i lufthavnen i Hongkong, da han forsøgte at rejse ud af byen.

I sidste uge sagde journalistforbundet i Hongkong, at pressefriheden hang i laser, fordi Kina er ved at omforme Hongkong i mere autoritær retning.