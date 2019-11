Eksrådgiver under Ukraine-høring: Pas på Ruslands løgne

Hill udtaler sig på den femte dag for åbne høringer i Repræsentanternes Hus.

- Den ubekvemme sandhed er, at Rusland var den udenlandske magt, der systematisk angreb vores demokratiske institutioner i 2016. Det er den offentlige konklusion foretaget af vores efterretningstjenester, siger hun.

Årsagen til høringerne er en mulig rigsretssag mod præsident Trump.

Demokraterne beskylder Trump for at have presset Ukraine til at grave snavs frem for at skade Trumps politiske modstander Joe Biden.

Under torsdagens høring advarede Hill dog først og fremmest mod Rusland.

- I løbet af denne efterforskning vil jeg gerne bede jer om ikke at fremme politiske usandheder, der så tydeligt er i Ruslands interesse.

- Vi er ved at løbe tør for tid til at stoppe dem, siger hun.

Ifølge Hill har medlemmer af efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus sået tvivl om, hvorvidt Rusland blandede sig i valget i 2016.