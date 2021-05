Eksrådgiver: Helt tosset at Johnson er premierminister

- Der burde han aldrig have været, og det samme gælder mig selv, siger Cummings.

Han siger videre om den politiske situation i Storbritannien, at der ved valget i 2019 var tusindvis af andre mennesker, som ville have været bedre ledere for landet end de to, som valget stod mellem. Han henviser til den konservative Johnson og Labours daværende leder, Jeremy Corbyn.

- Det er fuldstændig tosset, at sådan en som mig, skulle have været der, lige som det er tosset, at Boris Johnson var der, siger han.

Det er kendt, at Cummings var helt tæt på og havde meget stor indflydelse på Johnson og spillede en afgørende rolle for brexit - den britiske udtræden af EU.

Cummings blev afsat som rådgiver i november sidste år.

Han beskylder regeringen for i januar og februar 2020 at have underspillet faren ved covid-19, og han langer hårdt ud efter sundhedsminister Matt Hancock.

- Jeg mener, at sundhedsministeren burde have været fyret for mindst 15, 20 ting, og blandt dem for at lyve over for alle ved adskillige lejligheder under møde efter møde i kabinettes værelse og offentligt, siger han.

Han bliver bedt om at give eksempler og svarer, at Hancock under den første tid med pandemien sagde, at alle patienter fik den behandling, de behøvede.

Det var i strid med, hvad regeringens egne eksperter sagde. De mente ikke, at patienter blev taget godt nok vare på.

Hancock hævdede også over for regeringens ministre, at der i april 2020 var styr på beskyttelsesudstyr mod covid-19. Det viste sig senere ikke at være tilfældet.

Andre topembedsmænd havde over for Cummings betroet, at de ikke stolede på Hancock.