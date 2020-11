Eksplosioner dræber mindst fem i Afghanistans hovedstad

Det vides endnu ikke, hvem der står bag eksplosionerne.

Eksplosionerne fandt sted i en tæt befolket del af byen i nærheden af ambassadekvarteret.

Senere lørdag skal den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, mødes med repræsentanter for Taliban-bevægelsen og for Afghanistans regering. De separate møder finder sted i Qatar lørdag eftermiddag.

Taliban har som led i en aftale med USA om tilbagetrækning af amerikanske soldater fra Afghanistan lovet ikke at udføre angreb i Kabul eller andre byer.

Men regeringen i Kabul har beskyldt oprørsbevægelsen eller støtter af den for at stå bag flere nylige angreb i hovedstaden.

Forhandlere fra de to parter indledte i september fredsforhandlinger, men de skrider langsomt frem. Anonyme kilder oplyste imidlertid fredag, at et gennembrud i samtalerne ventes at blive annonceret i de kommende dage.