Eksplosion i våbendepot ryster dele af kriseramt Libanon

Et våbendepot, som tilhørte Hizbollah-bevægelsen i Libanon, er tirsdag eksploderet i det sydlige Libanon. Det siger en unavngiven sikkerhedskilde til Reuters.

Sikkerhedskilden siger, at eksplosionen i våbendepotet sendte en sort røgsøjle op på himlen. Det forlyder videre, at eksplosionen blev udløst ved en "teknisk fejl".

Eksplosionen rystede landsbyen Ain Qana i den sydlige del af landet, oplyser tv-kanalen al-Jadid.

Det sydlige Libanon er en stærk bastion for den svært bevæbnede og politisk magtfulde Hizbollah-bevægelse. Hizbollah har udkæmpet flere krige mod nabolandet Israel.

Libanon er inde i landets værste krise siden borgerkrigen fra 1975 til 1990, og landet er blevet ramt af flere store ulykker.

En stor brand brød tidligere på måneden ud på havnen i Beirut. Det skete, lidt over en måned efter at havnen og store dele af den libanesiske hovedstad blev hærget af en enorm eksplosion, som kostede mindst 190 mennesker livet og kvæstede omkring 6000 personer. 300.000 blev efterladt uden tag over hovedet.

Den siddende regering gik af efter eksplosionen og fungerer som et forretningsministerium.

Bestræbelserne på at danne en ny regering er gået i hårdknude på grund af Hizbollahs krav om, at de skal udpege den næste finansminister og andre nøgleministre.

Hizbollah har ikke udsendt forklaringer eller oplysninger om eksplosionen eller om årsagen til den.