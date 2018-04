Eksperter undersøger giftangreb trods nattens luftangreb

På trods af nattens luftangreb i Syrien vil våbeneksperter lørdag begynde en undersøgelse af det formodede kemiske angreb i Syrien.

Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben, OPCW, oplyste tidligere på ugen, at eksperter lørdag ville begynde at undersøge, hvorvidt der har fundet et angreb med giftige kemikalier sted i den syriske by Douma.